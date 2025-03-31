КотировкиРазделы
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

47.53 USD 0.35 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс JEMA за сегодня изменился на 0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 47.30, а максимальная — 47.56.

Следите за динамикой JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
47.30 47.56
Годовой диапазон
33.44 47.56
Предыдущее закрытие
47.18
Open
47.34
Bid
47.53
Ask
47.83
Low
47.30
High
47.56
Объем
36
Дневное изменение
0.74%
Месячное изменение
7.19%
6-месячное изменение
24.20%
Годовое изменение
16.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.