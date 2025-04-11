Dövizler / JEMA
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
47.54 USD 0.21 (0.44%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JEMA fiyatı bugün -0.44% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 47.52 ve Yüksek fiyatı olarak 47.76 aralığında işlem gördü.
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
JEMA haberleri
- JPMorgan Emerging EMEA Securities, Rus VTB Bank davasına itiraz etti
- JPMorgan Emerging EMEA Securities appeals Russian VTB Bank lawsuit
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Rus mahkemesi JPMorgan kuruluşlarına karşı 439 milyon dolarlık kararı onadı
- Russian court upholds $439 million judgment against JPMorgan entities
- Russian court suspends €108 million claim against JPMorgan entities
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- VTB Bank seeks to withhold dividends amid ongoing legal dispute
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- JPMorgan Emerging EMEA Securities updates on Russian court cases
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Russian court postpones hearings in VTB Bank claims against JPMorgan
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
Günlük aralık
47.52 47.76
Yıllık aralık
33.44 48.04
- Önceki kapanış
- 47.75
- Açılış
- 47.73
- Satış
- 47.54
- Alış
- 47.84
- Düşük
- 47.52
- Yüksek
- 47.76
- Hacim
- 24
- Günlük değişim
- -0.44%
- Aylık değişim
- 7.22%
- 6 aylık değişim
- 24.22%
- Yıllık değişim
- 16.43%
25 Eylül, Perşembe
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 3.3%
- Önceki
- 3.3%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.6%
- Önceki
- 1.6%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 6.8%
- Önceki
- 6.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -2.8%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.6%
- Önceki
- 1.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $42.847 B
- Önceki
- $-103.566 B
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 0.1%
- Önceki
- 0.2%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 0.1%
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 208 K
- Önceki
- 231 K
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.913 M
- Önceki
- 1.920 M
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.925%