KurseKategorien
Währungen / JEMA
Zurück zum Aktien

JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

47.46 USD 0.19 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JEMA hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.42 bis zu einem Hoch von 47.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JEMA News

Tagesspanne
47.42 47.60
Jahresspanne
33.44 48.04
Vorheriger Schlusskurs
47.65
Eröffnung
47.53
Bid
47.46
Ask
47.76
Tief
47.42
Hoch
47.60
Volumen
21
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
7.04%
6-Monatsänderung
24.01%
Jahresänderung
16.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K