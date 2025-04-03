Währungen / JEMA
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
47.46 USD 0.19 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JEMA hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.42 bis zu einem Hoch von 47.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
JEMA News
Tagesspanne
47.42 47.60
Jahresspanne
33.44 48.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.65
- Eröffnung
- 47.53
- Bid
- 47.46
- Ask
- 47.76
- Tief
- 47.42
- Hoch
- 47.60
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 7.04%
- 6-Monatsänderung
- 24.01%
- Jahresänderung
- 16.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K