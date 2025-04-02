Devises / JEMA
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
JEMA: JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
47.50 USD 0.15 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de JEMA a changé de -0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 47.42 et à un maximum de 47.60.
Suivez la dynamique JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JEMA Nouvelles
- Weekly Market Pulse: An Energetic Market (null:SPX)
- Russian court upholds $439 million judgment against JPMorgan entities
- Russian court suspends €108 million claim against JPMorgan entities
- Above The Noise: Positive Signs For U.S. Economy And Markets
- The Downfall Of The U.S. Dollar - Peter Schiff's Prediction
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- VTB Bank seeks to withhold dividends amid ongoing legal dispute
- A 20,000-Foot Perspective: Can Bonds And Equities Both Be Right?
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- Asset Allocation Insights - Quarterly Report: June 2025
- JPMorgan Emerging EMEA Securities updates on Russian court cases
- Global Macro Outlook: Third Quarter 2025
- Russian court postpones hearings in VTB Bank claims against JPMorgan
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- The Geopolitical Climate And Risk Of Market Disruption
- Putting Markets Into Perspective As Middle East Tensions Escalate
- Chart Of The Day: Money Is Leaving Here, Flowing There
- Emerging Markets: Finding Opportunities Amid The Global Economic Reset
- Why Does Volatility Often Lead To Strong Emerging Equity Returns?
- How Rising Geopolitical Risks Weigh On Asset Prices
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Equity Outlook: Finding Silver Linings In Very Cloudy Markets
- Global Macro Outlook: Second Quarter 2025
Range quotidien
47.42 47.60
Range Annuel
33.44 48.04
- Clôture Précédente
- 47.65
- Ouverture
- 47.53
- Bid
- 47.50
- Ask
- 47.80
- Plus Bas
- 47.42
- Plus Haut
- 47.60
- Volume
- 28
- Changement quotidien
- -0.31%
- Changement Mensuel
- 7.13%
- Changement à 6 Mois
- 24.12%
- Changement Annuel
- 16.34%
20 septembre, samedi