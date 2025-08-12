CotizacionesSecciones
ITT: ITT Inc

179.55 USD 2.37 (1.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ITT de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 179.06, mientras que el máximo ha alcanzado 183.32.

Siga la dinámica de la pareja de divisas ITT Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
179.06 183.32
Rango anual
105.64 183.32
Cierres anteriores
181.92
Open
182.32
Bid
179.55
Ask
179.85
Low
179.06
High
183.32
Volumen
1.099 K
Cambio diario
-1.30%
Cambio mensual
6.74%
Cambio a 6 meses
39.77%
Cambio anual
20.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B