ITT: ITT Inc
179.55 USD 2.37 (1.30%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITT de hoy ha cambiado un -1.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 179.06, mientras que el máximo ha alcanzado 183.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ITT Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITT News
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- ITT stock price target raised to $210 from $190 at BofA Securities
- KeyBanc raises ITT stock price target to $200 on Friction Technologies outlook
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- ITT stock hits all-time high at 174.96 USD
- ITT stock hits all-time high at 171.59 USD
- Itt stock reaches all-time high at 170.18 USD
Rango diario
179.06 183.32
Rango anual
105.64 183.32
- Cierres anteriores
- 181.92
- Open
- 182.32
- Bid
- 179.55
- Ask
- 179.85
- Low
- 179.06
- High
- 183.32
- Volumen
- 1.099 K
- Cambio diario
- -1.30%
- Cambio mensual
- 6.74%
- Cambio a 6 meses
- 39.77%
- Cambio anual
- 20.04%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B