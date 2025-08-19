통화 / ITT
ITT: ITT Inc
181.04 USD 1.88 (1.03%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ITT 환율이 오늘 -1.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 180.38이고 고가는 185.57이었습니다.
ITT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
180.38 185.57
년간 변동
105.64 185.57
- 이전 종가
- 182.92
- 시가
- 183.19
- Bid
- 181.04
- Ask
- 181.34
- 저가
- 180.38
- 고가
- 185.57
- 볼륨
- 593
- 일일 변동
- -1.03%
- 월 변동
- 7.62%
- 6개월 변동
- 40.93%
- 년간 변동율
- 21.03%
