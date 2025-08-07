КотировкиРазделы
Валюты / ITT
ITT: ITT Inc

181.92 USD 1.92 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ITT за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.55, а максимальная — 182.51.

Следите за динамикой ITT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
179.55 182.51
Годовой диапазон
105.64 182.51
Предыдущее закрытие
180.00
Open
179.98
Bid
181.92
Ask
182.22
Low
179.55
High
182.51
Объем
1.015 K
Дневное изменение
1.07%
Месячное изменение
8.14%
6-месячное изменение
41.62%
Годовое изменение
21.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.