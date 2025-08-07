Валюты / ITT
ITT: ITT Inc
181.92 USD 1.92 (1.07%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITT за сегодня изменился на 1.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 179.55, а максимальная — 182.51.
Следите за динамикой ITT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITT
- BofA Securities повышает целевую цену акций ITT до $210 с $190
- ITT stock price target raised to $210 from $190 at BofA Securities
- KeyBanc raises ITT stock price target to $200 on Friction Technologies outlook
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- ITT stock hits all-time high at 174.96 USD
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- Are Conglomerates Stocks Lagging Federal Signal (FSS) This Year?
- Griffon Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Markel Taps Canada's Growth With Cyber, Tech and Fintech 360 Launch
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ITT stock hits all-time high at 171.59 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 3 Reasons Growth Investors Will Love ITT (ITT)
- 3M's Margins Expand Despite Rising Costs: Can the Momentum Sustain?
- Carlisle Gains From Business Strength & Buyouts Amid Headwinds
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Federal Signal (FSS) Stock Outpacing Its Conglomerates Peers This Year?
- Itt stock reaches all-time high at 170.18 USD
- 3M's Transportation and Electronics Revenues Up in Q2: Can Momentum Last?
- Reasons Why You Should Avoid Betting on Kennametal Stock Right Now
- ITT (ITT) Moves to Buy: Rationale Behind the Upgrade
- EnerSys' Q1 Earnings & Sales Beat Estimates, Increase Year Over Year
- Middleby's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Decline Y/Y
- Griffon's Earnings Meet Estimates in Q3, Revenues Decrease 5% Y/Y
Дневной диапазон
179.55 182.51
Годовой диапазон
105.64 182.51
- Предыдущее закрытие
- 180.00
- Open
- 179.98
- Bid
- 181.92
- Ask
- 182.22
- Low
- 179.55
- High
- 182.51
- Объем
- 1.015 K
- Дневное изменение
- 1.07%
- Месячное изменение
- 8.14%
- 6-месячное изменение
- 41.62%
- Годовое изменение
- 21.62%
