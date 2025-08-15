KurseKategorien
ITT: ITT Inc

182.92 USD 3.37 (1.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITT hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 179.05 bis zu einem Hoch von 183.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die ITT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
179.05 183.66
Jahresspanne
105.64 183.66
Vorheriger Schlusskurs
179.55
Eröffnung
181.00
Bid
182.92
Ask
183.22
Tief
179.05
Hoch
183.66
Volumen
360
Tagesänderung
1.88%
Monatsänderung
8.74%
6-Monatsänderung
42.39%
Jahresänderung
22.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K