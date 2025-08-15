Währungen / ITT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ITT: ITT Inc
182.92 USD 3.37 (1.88%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITT hat sich für heute um 1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 179.05 bis zu einem Hoch von 183.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die ITT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITT News
- ITT-Aktie erreicht neues Allzeithoch bei 183,43 USD
- Itt stock hits all-time high, reaching 183.43 USD
- ITT stellt Weichen für Wachstum und reduziert Abhängigkeit vom Automobilsektor
- ITT at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference: Strategic Growth Path
- ITT Inc. (ITT) Inc. Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference - Slideshow (NYSE:ITT) 2025-09-18
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- ITT-Aktie: BofA Securities erhöht Kursziel deutlich auf 210 US-Dollar
- ITT stock price target raised to $210 from $190 at BofA Securities
- KeyBanc raises ITT stock price target to $200 on Friction Technologies outlook
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- ITT-Aktie markiert Rekordhoch von 174,96 USD
- ITT stock hits all-time high at 174.96 USD
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- Are Conglomerates Stocks Lagging Federal Signal (FSS) This Year?
- Griffon Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Markel Taps Canada's Growth With Cyber, Tech and Fintech 360 Launch
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ITT stock hits all-time high at 171.59 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 3 Reasons Growth Investors Will Love ITT (ITT)
- 3M's Margins Expand Despite Rising Costs: Can the Momentum Sustain?
- Carlisle Gains From Business Strength & Buyouts Amid Headwinds
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Federal Signal (FSS) Stock Outpacing Its Conglomerates Peers This Year?
Tagesspanne
179.05 183.66
Jahresspanne
105.64 183.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 179.55
- Eröffnung
- 181.00
- Bid
- 182.92
- Ask
- 183.22
- Tief
- 179.05
- Hoch
- 183.66
- Volumen
- 360
- Tagesänderung
- 1.88%
- Monatsänderung
- 8.74%
- 6-Monatsänderung
- 42.39%
- Jahresänderung
- 22.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K