货币 / ITT
ITT: ITT Inc
181.92 USD 1.92 (1.07%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ITT汇率已更改1.07%。当日，交易品种以低点179.55和高点182.51进行交易。
关注ITT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ITT新闻
日范围
179.55 182.51
年范围
105.64 182.60
- 前一天收盘价
- 180.00
- 开盘价
- 179.98
- 卖价
- 181.92
- 买价
- 182.22
- 最低价
- 179.55
- 最高价
- 182.51
- 交易量
- 1.015 K
- 日变化
- 1.07%
- 月变化
- 8.14%
- 6个月变化
- 41.62%
- 年变化
- 21.62%
