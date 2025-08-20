Dövizler / ITT
ITT: ITT Inc
181.04 USD 1.88 (1.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITT fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.38 ve Yüksek fiyatı olarak 185.57 aralığında işlem gördü.
ITT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ITT haberleri
Günlük aralık
180.38 185.57
Yıllık aralık
105.64 185.57
- Önceki kapanış
- 182.92
- Açılış
- 183.19
- Satış
- 181.04
- Alış
- 181.34
- Düşük
- 180.38
- Yüksek
- 185.57
- Hacim
- 593
- Günlük değişim
- -1.03%
- Aylık değişim
- 7.62%
- 6 aylık değişim
- 40.93%
- Yıllık değişim
- 21.03%
