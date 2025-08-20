FiyatlarBölümler
ITT: ITT Inc

181.04 USD 1.88 (1.03%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ITT fiyatı bugün -1.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 180.38 ve Yüksek fiyatı olarak 185.57 aralığında işlem gördü.

ITT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
180.38 185.57
Yıllık aralık
105.64 185.57
Önceki kapanış
182.92
Açılış
183.19
Satış
181.04
Alış
181.34
Düşük
180.38
Yüksek
185.57
Hacim
593
Günlük değişim
-1.03%
Aylık değişim
7.62%
6 aylık değişim
40.93%
Yıllık değişim
21.03%
21 Eylül, Pazar