通貨 / ITT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ITT: ITT Inc
182.92 USD 3.37 (1.88%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITTの今日の為替レートは、1.88%変化しました。日中、通貨は1あたり179.05の安値と183.66の高値で取引されました。
ITT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITT News
- ITT株、183.43ドルで過去最高値を記録
- Itt stock hits all-time high, reaching 183.43 USD
- ITT、第24回多角的産業・サービス会議で戦略的成長路線を発表
- ITT at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference: Strategic Growth Path
- ITT Inc. (ITT) Inc. Presents at 24th Annual Diversified Industrials & Services Conference - Slideshow (NYSE:ITT) 2025-09-18
- Honeywell's Unit Prices Senior Notes Offering at $1B in Aggregate
- BofA証券、ITTの目標株価を190ドルから210ドルに引き上げ
- ITT stock price target raised to $210 from $190 at BofA Securities
- KeyBancがITT株の目標株価を摩擦技術の見通しにより200ドルに引き上げ
- KeyBanc raises ITT stock price target to $200 on Friction Technologies outlook
- Honeywell Unveils Ionic Modular All-in-One BESS for Industrial Use
- ITT stock hits all-time high at 174.96 USD
- Carlisle Announces Share Repurchase Authorization for 7.5M Shares
- Are Conglomerates Stocks Lagging Federal Signal (FSS) This Year?
- Griffon Stock Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Markel Taps Canada's Growth With Cyber, Tech and Fintech 360 Launch
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- ITT stock hits all-time high at 171.59 USD
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- 3 Reasons Growth Investors Will Love ITT (ITT)
- 3M's Margins Expand Despite Rising Costs: Can the Momentum Sustain?
- Carlisle Gains From Business Strength & Buyouts Amid Headwinds
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Is Federal Signal (FSS) Stock Outpacing Its Conglomerates Peers This Year?
1日のレンジ
179.05 183.66
1年のレンジ
105.64 183.66
- 以前の終値
- 179.55
- 始値
- 181.00
- 買値
- 182.92
- 買値
- 183.22
- 安値
- 179.05
- 高値
- 183.66
- 出来高
- 360
- 1日の変化
- 1.88%
- 1ヶ月の変化
- 8.74%
- 6ヶ月の変化
- 42.39%
- 1年の変化
- 22.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K