Divisas / ITRG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ITRG: Integra Resources Corp
2.66 USD 0.06 (2.31%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ITRG de hoy ha cambiado un 2.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.52, mientras que el máximo ha alcanzado 2.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Integra Resources Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ITRG News
- Integra Resources Corp. (ITR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSXV:ITR:CA) 2025-09-16
- Integra Resources Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITRG)
- Integra Resources Accelerates To 'Leading Gold Producer', But Bullish Gold Is Essential
- Integra Resources: Improved Financials In Q2 And An Appealing Valuation (NYSE:ITRG)
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Gold Mining Stocks Set to Pull Off a Beat This Earnings Season
- H.C. Wainwright raises Integra Resources stock price target on production success
- Integra Resources stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Florida Canyon Mine guidance
- Integra Resources Corp. (ITRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Integra Resources: Surprisingly Strong Cash Flow In Q4 And An Attractive Valuation (NYSE:ITRG)
Rango diario
2.52 2.72
Rango anual
0.79 2.86
- Cierres anteriores
- 2.60
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.66
- Ask
- 2.96
- Low
- 2.52
- High
- 2.72
- Volumen
- 1.626 K
- Cambio diario
- 2.31%
- Cambio mensual
- 10.83%
- Cambio a 6 meses
- 111.11%
- Cambio anual
- 174.23%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B