ITRG: Integra Resources Corp
2.72 USD 0.06 (2.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ITRGの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり2.55の安値と2.73の高値で取引されました。
Integra Resources Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
2.55 2.73
1年のレンジ
0.79 2.86
- 以前の終値
- 2.66
- 始値
- 2.66
- 買値
- 2.72
- 買値
- 3.02
- 安値
- 2.55
- 高値
- 2.73
- 出来高
- 1.244 K
- 1日の変化
- 2.26%
- 1ヶ月の変化
- 13.33%
- 6ヶ月の変化
- 115.87%
- 1年の変化
- 180.41%
