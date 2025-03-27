クォートセクション
通貨 / ITRG
ITRG: Integra Resources Corp

2.72 USD 0.06 (2.26%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ITRGの今日の為替レートは、2.26%変化しました。日中、通貨は1あたり2.55の安値と2.73の高値で取引されました。

Integra Resources Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
2.55 2.73
1年のレンジ
0.79 2.86
以前の終値
2.66
始値
2.66
買値
2.72
買値
3.02
安値
2.55
高値
2.73
出来高
1.244 K
1日の変化
2.26%
1ヶ月の変化
13.33%
6ヶ月の変化
115.87%
1年の変化
180.41%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K