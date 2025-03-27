Währungen / ITRG
ITRG: Integra Resources Corp
2.83 USD 0.11 (4.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ITRG hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.71 bis zu einem Hoch von 2.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Integra Resources Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ITRG News
- Integra Resources Corp. (ITR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSXV:ITR:CA) 2025-09-16
- Integra Resources Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITRG)
- Integra Resources Accelerates To 'Leading Gold Producer', But Bullish Gold Is Essential
- Integra Resources: Improved Financials In Q2 And An Appealing Valuation (NYSE:ITRG)
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Gold Mining Stocks Set to Pull Off a Beat This Earnings Season
- H.C. Wainwright raises Integra Resources stock price target on production success
- Integra Resources stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Florida Canyon Mine guidance
- Integra Resources Corp. (ITRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Integra Resources: Surprisingly Strong Cash Flow In Q4 And An Attractive Valuation (NYSE:ITRG)
Tagesspanne
2.71 2.83
Jahresspanne
0.79 2.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.72
- Eröffnung
- 2.71
- Bid
- 2.83
- Ask
- 3.13
- Tief
- 2.71
- Hoch
- 2.83
- Volumen
- 334
- Tagesänderung
- 4.04%
- Monatsänderung
- 17.92%
- 6-Monatsänderung
- 124.60%
- Jahresänderung
- 191.75%
