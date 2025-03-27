KurseKategorien
ITRG: Integra Resources Corp

2.83 USD 0.11 (4.04%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ITRG hat sich für heute um 4.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.71 bis zu einem Hoch von 2.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Integra Resources Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
2.71 2.83
Jahresspanne
0.79 2.86
Vorheriger Schlusskurs
2.72
Eröffnung
2.71
Bid
2.83
Ask
3.13
Tief
2.71
Hoch
2.83
Volumen
334
Tagesänderung
4.04%
Monatsänderung
17.92%
6-Monatsänderung
124.60%
Jahresänderung
191.75%
