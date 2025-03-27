Dövizler / ITRG
ITRG: Integra Resources Corp
2.90 USD 0.18 (6.62%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ITRG fiyatı bugün 6.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.71 ve Yüksek fiyatı olarak 2.91 aralığında işlem gördü.
Integra Resources Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ITRG haberleri
- Integra Resources Corp. (ITR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSXV:ITR:CA) 2025-09-16
- Integra Resources Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITRG)
- Integra Resources Accelerates To 'Leading Gold Producer', But Bullish Gold Is Essential
- Integra Resources: Improved Financials In Q2 And An Appealing Valuation (NYSE:ITRG)
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Gold Mining Stocks Set to Pull Off a Beat This Earnings Season
- H.C. Wainwright raises Integra Resources stock price target on production success
- Integra Resources stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Florida Canyon Mine guidance
- Integra Resources Corp. (ITRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Integra Resources: Surprisingly Strong Cash Flow In Q4 And An Attractive Valuation (NYSE:ITRG)
Günlük aralık
2.71 2.91
Yıllık aralık
0.79 2.91
- Önceki kapanış
- 2.72
- Açılış
- 2.71
- Satış
- 2.90
- Alış
- 3.20
- Düşük
- 2.71
- Yüksek
- 2.91
- Hacim
- 1.835 K
- Günlük değişim
- 6.62%
- Aylık değişim
- 20.83%
- 6 aylık değişim
- 130.16%
- Yıllık değişim
- 198.97%
21 Eylül, Pazar