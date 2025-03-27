Moedas / ITRG
ITRG: Integra Resources Corp
2.72 USD 0.06 (2.26%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ITRG para hoje mudou para 2.26%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.55 e o mais alto foi 2.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Integra Resources Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ITRG Notícias
- Integra Resources Corp. (ITR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSXV:ITR:CA) 2025-09-16
- Integra Resources Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITRG)
- Integra Resources Accelerates To 'Leading Gold Producer', But Bullish Gold Is Essential
- Integra Resources: Improved Financials In Q2 And An Appealing Valuation (NYSE:ITRG)
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Gold Mining Stocks Set to Pull Off a Beat This Earnings Season
- H.C. Wainwright raises Integra Resources stock price target on production success
- Integra Resources stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Florida Canyon Mine guidance
- Integra Resources Corp. (ITRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Integra Resources: Surprisingly Strong Cash Flow In Q4 And An Attractive Valuation (NYSE:ITRG)
Faixa diária
2.55 2.72
Faixa anual
0.79 2.86
- Fechamento anterior
- 2.66
- Open
- 2.66
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Low
- 2.55
- High
- 2.72
- Volume
- 930
- Mudança diária
- 2.26%
- Mudança mensal
- 13.33%
- Mudança de 6 meses
- 115.87%
- Mudança anual
- 180.41%
