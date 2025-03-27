Валюты / ITRG
ITRG: Integra Resources Corp
2.60 USD 0.20 (7.14%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ITRG за сегодня изменился на -7.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.60, а максимальная — 2.81.
Следите за динамикой Integra Resources Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ITRG
- Integra Resources Corp. (ITR:CA) Presents at 2025 Precious Metals Summit - Beaver Creek - Slideshow (TSXV:ITR:CA) 2025-09-16
- Integra Resources Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ITRG)
- Integra Resources Accelerates To 'Leading Gold Producer', But Bullish Gold Is Essential
- Integra Resources: Improved Financials In Q2 And An Appealing Valuation (NYSE:ITRG)
- Enova International and Funko have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 3 Gold Mining Stocks Set to Pull Off a Beat This Earnings Season
- H.C. Wainwright raises Integra Resources stock price target on production success
- Integra Resources stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on Florida Canyon Mine guidance
- Integra Resources Corp. (ITRG) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Integra Resources: Surprisingly Strong Cash Flow In Q4 And An Attractive Valuation (NYSE:ITRG)
Дневной диапазон
2.60 2.81
Годовой диапазон
0.79 2.86
- Предыдущее закрытие
- 2.80
- Open
- 2.80
- Bid
- 2.60
- Ask
- 2.90
- Low
- 2.60
- High
- 2.81
- Объем
- 2.353 K
- Дневное изменение
- -7.14%
- Месячное изменение
- 8.33%
- 6-месячное изменение
- 106.35%
- Годовое изменение
- 168.04%
