КотировкиРазделы
Валюты / ITRG
Назад в Рынок акций США

ITRG: Integra Resources Corp

2.60 USD 0.20 (7.14%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ITRG за сегодня изменился на -7.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.60, а максимальная — 2.81.

Следите за динамикой Integra Resources Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ITRG

Дневной диапазон
2.60 2.81
Годовой диапазон
0.79 2.86
Предыдущее закрытие
2.80
Open
2.80
Bid
2.60
Ask
2.90
Low
2.60
High
2.81
Объем
2.353 K
Дневное изменение
-7.14%
Месячное изменение
8.33%
6-месячное изменение
106.35%
Годовое изменение
168.04%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.