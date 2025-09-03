Divisas / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
327.17 USD 3.63 (1.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IDCC de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 323.47, mientras que el máximo ha alcanzado 330.63.
Siga la dinámica de la pareja de divisas InterDigital Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDCC News
- InterDigital aumenta su dividendo trimestral un 17% hasta 0,70 dólares por acción
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Best Momentum Stock to Buy for September 16th
- InterDigital (IDCC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Las acciones de InterDigital alcanzan máximos históricos a 307,77 dólares
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- InterDigital: Strong Moat, Lumpy Growth, Limited Upside (NASDAQ:IDCC)
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- InterDigital CTO Pankaj Rajesh sells $289,780 in IDCC stock
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
Rango diario
323.47 330.63
Rango anual
140.50 331.89
- Cierres anteriores
- 323.54
- Open
- 324.79
- Bid
- 327.17
- Ask
- 327.47
- Low
- 323.47
- High
- 330.63
- Volumen
- 598
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 21.88%
- Cambio a 6 meses
- 58.93%
- Cambio anual
- 131.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B