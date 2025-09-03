CotizacionesSecciones
IDCC
IDCC: InterDigital Inc

327.17 USD 3.63 (1.12%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IDCC de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 323.47, mientras que el máximo ha alcanzado 330.63.

Siga la dinámica de la pareja de divisas InterDigital Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
323.47 330.63
Rango anual
140.50 331.89
Cierres anteriores
323.54
Open
324.79
Bid
327.17
Ask
327.47
Low
323.47
High
330.63
Volumen
598
Cambio diario
1.12%
Cambio mensual
21.88%
Cambio a 6 meses
58.93%
Cambio anual
131.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B