334.68 USD 4.53 (1.34%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IDCC a changé de -1.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 334.51 et à un maximum de 341.47.

Suivez la dynamique InterDigital Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
334.51 341.47
Range Annuel
140.50 341.47
Clôture Précédente
339.21
Ouverture
336.54
Bid
334.68
Ask
334.98
Plus Bas
334.51
Plus Haut
341.47
Volume
617
Changement quotidien
-1.34%
Changement Mensuel
24.68%
Changement à 6 Mois
62.58%
Changement Annuel
136.47%
