IDCC: InterDigital Inc

334.68 USD 4.53 (1.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IDCC ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 334.51 e ad un massimo di 341.47.

Segui le dinamiche di InterDigital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
334.51 341.47
Intervallo Annuale
140.50 341.47
Chiusura Precedente
339.21
Apertura
336.54
Bid
334.68
Ask
334.98
Minimo
334.51
Massimo
341.47
Volume
617
Variazione giornaliera
-1.34%
Variazione Mensile
24.68%
Variazione Semestrale
62.58%
Variazione Annuale
136.47%
