Valute / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
334.68 USD 4.53 (1.34%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IDCC ha avuto una variazione del -1.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 334.51 e ad un massimo di 341.47.
Segui le dinamiche di InterDigital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDCC News
Intervallo Giornaliero
334.51 341.47
Intervallo Annuale
140.50 341.47
- Chiusura Precedente
- 339.21
- Apertura
- 336.54
- Bid
- 334.68
- Ask
- 334.98
- Minimo
- 334.51
- Massimo
- 341.47
- Volume
- 617
- Variazione giornaliera
- -1.34%
- Variazione Mensile
- 24.68%
- Variazione Semestrale
- 62.58%
- Variazione Annuale
- 136.47%
20 settembre, sabato