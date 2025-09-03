クォートセクション
通貨 / IDCC
IDCC: InterDigital Inc

339.21 USD 12.04 (3.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IDCCの今日の為替レートは、3.68%変化しました。日中、通貨は1あたり329.15の安値と340.10の高値で取引されました。

InterDigital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IDCC News

1日のレンジ
329.15 340.10
1年のレンジ
140.50 340.10
以前の終値
327.17
始値
329.15
買値
339.21
買値
339.51
安値
329.15
高値
340.10
出来高
431
1日の変化
3.68%
1ヶ月の変化
26.37%
6ヶ月の変化
64.78%
1年の変化
139.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K