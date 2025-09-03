通貨 / IDCC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IDCC: InterDigital Inc
339.21 USD 12.04 (3.68%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IDCCの今日の為替レートは、3.68%変化しました。日中、通貨は1あたり329.15の安値と340.10の高値で取引されました。
InterDigital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDCC News
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- InterDigitalが四半期配当を17%増の1株あたり0.70ドルに引き上げ
- InterDigital raises quarterly dividend by 17% to $0.70 per share
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Best Momentum Stock to Buy for September 16th
- InterDigital (IDCC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- InterDigital株価、307.77ドルで史上最高値を記録
- InterDigital stock hits all-time high at 307.77 USD
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- InterDigital: Strong Moat, Lumpy Growth, Limited Upside (NASDAQ:IDCC)
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- InterDigital CTO Pankaj Rajesh sells $289,780 in IDCC stock
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
- Dolby Vision 2 Unveils Next-Gen Picture Innovation for Modern Displays
1日のレンジ
329.15 340.10
1年のレンジ
140.50 340.10
- 以前の終値
- 327.17
- 始値
- 329.15
- 買値
- 339.21
- 買値
- 339.51
- 安値
- 329.15
- 高値
- 340.10
- 出来高
- 431
- 1日の変化
- 3.68%
- 1ヶ月の変化
- 26.37%
- 6ヶ月の変化
- 64.78%
- 1年の変化
- 139.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K