Dövizler / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
334.68 USD 4.53 (1.34%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IDCC fiyatı bugün -1.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 334.51 ve Yüksek fiyatı olarak 341.47 aralığında işlem gördü.
InterDigital Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IDCC haberleri
- InterDigital Inc hissesi 340,9 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- InterDigital üç aylık temettüsünü %17 artırarak hisse başına 0,70 dolara yükseltti
Günlük aralık
334.51 341.47
Yıllık aralık
140.50 341.47
- Önceki kapanış
- 339.21
- Açılış
- 336.54
- Satış
- 334.68
- Alış
- 334.98
- Düşük
- 334.51
- Yüksek
- 341.47
- Hacim
- 617
- Günlük değişim
- -1.34%
- Aylık değişim
- 24.68%
- 6 aylık değişim
- 62.58%
- Yıllık değişim
- 136.47%
21 Eylül, Pazar