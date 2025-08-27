Валюты / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
323.54 USD 5.77 (1.75%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IDCC за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 319.49, а максимальная — 329.05.
Следите за динамикой InterDigital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IDCC
Дневной диапазон
319.49 329.05
Годовой диапазон
140.50 331.89
- Предыдущее закрытие
- 329.31
- Open
- 326.65
- Bid
- 323.54
- Ask
- 323.84
- Low
- 319.49
- High
- 329.05
- Объем
- 367
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- 20.53%
- 6-месячное изменение
- 57.17%
- Годовое изменение
- 128.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.