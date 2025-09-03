KurseKategorien
IDCC: InterDigital Inc

339.21 USD 12.04 (3.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IDCC hat sich für heute um 3.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 329.15 bis zu einem Hoch von 340.10 gehandelt.

Verfolgen Sie die InterDigital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
329.15 340.10
Jahresspanne
140.50 340.10
Vorheriger Schlusskurs
327.17
Eröffnung
329.15
Bid
339.21
Ask
339.51
Tief
329.15
Hoch
340.10
Volumen
431
Tagesänderung
3.68%
Monatsänderung
26.37%
6-Monatsänderung
64.78%
Jahresänderung
139.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K