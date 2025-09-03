Währungen / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
339.21 USD 12.04 (3.68%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IDCC hat sich für heute um 3.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 329.15 bis zu einem Hoch von 340.10 gehandelt.
Verfolgen Sie die InterDigital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IDCC News
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- InterDigital hebt Quartalsdividende um 17 % auf 0,70 US-Dollar je Aktie an
- InterDigital raises quarterly dividend by 17% to $0.70 per share
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Best Momentum Stock to Buy for September 16th
- InterDigital (IDCC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- Allzeithoch: InterDigital-Aktie steigt auf 307,77 USD
- InterDigital stock hits all-time high at 307.77 USD
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- InterDigital: Strong Moat, Lumpy Growth, Limited Upside (NASDAQ:IDCC)
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
- Nokia Chosen by City of Superior to Build Fiber Network in Wisconsin
- Viasat to Launch ViaSat-3 F2 in October & Double Bandwidth Capacity
- InterDigital CTO Pankaj Rajesh sells $289,780 in IDCC stock
- SAP Expands Sovereign Cloud to Power Europe's Digital & AI Innovation
- Dolby Vision 2 Unveils Next-Gen Picture Innovation for Modern Displays
Tagesspanne
329.15 340.10
Jahresspanne
140.50 340.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 327.17
- Eröffnung
- 329.15
- Bid
- 339.21
- Ask
- 339.51
- Tief
- 329.15
- Hoch
- 340.10
- Volumen
- 431
- Tagesänderung
- 3.68%
- Monatsänderung
- 26.37%
- 6-Monatsänderung
- 64.78%
- Jahresänderung
- 139.67%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K