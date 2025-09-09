통화 / IDCC
IDCC: InterDigital Inc
334.68 USD 4.53 (1.34%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IDCC 환율이 오늘 -1.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 334.51이고 고가는 341.47이었습니다.
InterDigital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IDCC News
- Motorola Expands WAVE PTX Platform, Boosts PTT in Dominican Republic
- PTC Unveils Arena AI Assistant & Supply Chain Intelligence Enhancements
- GWRE Expands Japan Commitment With Tailored PolicyCenter on Cloud
- InterDigital Inc, 주가 340.9 USD로 사상 최고치 경신
- InterDigital Inc stock hits all-time high at 340.9 USD
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- InterDigital, 분기 배당 17% 인상…주당 0.70달러
- InterDigital raises quarterly dividend by 17% to $0.70 per share
- Zacks.com featured highlights include NIKE, AGCO, Docusign and InterDigital
- Bet On 4 Top-Ranked Stocks With Rising P/E
- Best Momentum Stock to Buy for September 16th
- InterDigital (IDCC) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Ericsson Powers NetCloud With Agentic AI to Drive Enterprise 5G Growth
- Zacks.com featured highlights include NIKE, Docusign, AGCO, SoFi Technologies and InterDigital
- SAP Boosts AI-Driven Recruiting Innovation With SmartRecruiters Buyout
- Looking for Earnings Beat? Buy These 5 Top-Ranked Stocks
- InterDigital, 사상 최고치인 307.77 USD 기록
- InterDigital stock hits all-time high at 307.77 USD
- Nokia's Optical Solution Used by i4Networks for Data Center Interconnect
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- ONTO Unveils Atlas G6 OCD Metrology System for AI-Era Process Control
- Credo Launches High-Performance Bluebird DSP for 1.6Tbps Networks
- InterDigital: Strong Moat, Lumpy Growth, Limited Upside (NASDAQ:IDCC)
- Nokia, Supermicro Join Forces for AI-Optimized Data Center Solutions
일일 변동 비율
334.51 341.47
년간 변동
140.50 341.47
- 이전 종가
- 339.21
- 시가
- 336.54
- Bid
- 334.68
- Ask
- 334.98
- 저가
- 334.51
- 고가
- 341.47
- 볼륨
- 617
- 일일 변동
- -1.34%
- 월 변동
- 24.68%
- 6개월 변동
- 62.58%
- 년간 변동율
- 136.47%
