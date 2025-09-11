Divisas / HD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
HD: Home Depot Inc (The)
416.93 USD 4.60 (1.09%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HD de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 416.10, mientras que el máximo ha alcanzado 426.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Home Depot Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HD News
- Wall Street cierra mixto tras el recorte de tipos de la Reserva Federal
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average ganó un 0.57%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- “Consistent Dividends”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Gains With Early Tax Break Approval, Dividend Legacy - TipRanks.com
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- Nextil se alía con el gigante Maxum International para producir en exclusiva en Guatemala
- Las acciones de Mirion Technologies alcanzan máximos históricos a 23,59 dólares
- Acciones de Mirion Technologies alcanzan un máximo histórico de 23.59 USD
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Jacobs dice que QXO puede prosperar incluso con gigantes como Home Depot y Lowe’s
- Jacobs: QXO puede prosperar pese a gigantes Home Depot y Lowe’s en adquisiciones
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
Rango diario
416.10 426.75
Rango anual
326.31 437.71
- Cierres anteriores
- 421.53
- Open
- 424.19
- Bid
- 416.93
- Ask
- 417.23
- Low
- 416.10
- High
- 426.75
- Volumen
- 6.643 K
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 3.28%
- Cambio a 6 meses
- 14.50%
- Cambio anual
- 3.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B