HD: Home Depot Inc (The)
416.93 USD 4.60 (1.09%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HD para hoje mudou para -1.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 415.81 e o mais alto foi 426.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Home Depot Inc (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HD Notícias
Faixa diária
415.81 426.75
Faixa anual
326.31 437.71
- Fechamento anterior
- 421.53
- Open
- 424.19
- Bid
- 416.93
- Ask
- 417.23
- Low
- 415.81
- High
- 426.75
- Volume
- 7.336 K
- Mudança diária
- -1.09%
- Mudança mensal
- 3.28%
- Mudança de 6 meses
- 14.50%
- Mudança anual
- 3.10%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh