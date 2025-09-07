货币 / HD
HD: Home Depot Inc (The)
421.53 USD 1.28 (0.30%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HD汇率已更改-0.30%。当日，交易品种以低点420.09和高点424.35进行交易。
关注Home Depot Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HD新闻
日范围
420.09 424.35
年范围
326.31 437.71
- 前一天收盘价
- 422.81
- 开盘价
- 423.37
- 卖价
- 421.53
- 买价
- 421.83
- 最低价
- 420.09
- 最高价
- 424.35
- 交易量
- 5.383 K
- 日变化
- -0.30%
- 月变化
- 4.42%
- 6个月变化
- 15.76%
- 年变化
- 4.24%
