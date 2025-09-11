Dövizler / HD
HD: Home Depot Inc (The)
415.78 USD 1.73 (0.41%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HD fiyatı bugün -0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 415.10 ve Yüksek fiyatı olarak 418.56 aralığında işlem gördü.
Home Depot Inc (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HD haberleri
Günlük aralık
415.10 418.56
Yıllık aralık
326.31 437.71
- Önceki kapanış
- 417.51
- Açılış
- 418.06
- Satış
- 415.78
- Alış
- 416.08
- Düşük
- 415.10
- Yüksek
- 418.56
- Hacim
- 5.563 K
- Günlük değişim
- -0.41%
- Aylık değişim
- 3.00%
- 6 aylık değişim
- 14.18%
- Yıllık değişim
- 2.82%
21 Eylül, Pazar