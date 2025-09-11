통화 / HD
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HD: Home Depot Inc (The)
416.28 USD 1.23 (0.29%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HD 환율이 오늘 -0.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 415.10이고 고가는 418.56이었습니다.
Home Depot Inc (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HD News
- “ICE Has Targeted Home Depot Corner Hiring Sites,” Say Activists as Home Depot Stock (NYSE:HD) Slips - TipRanks.com
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- 울프 리서치, 소매업 커버리지 시작... 월마트, 홈디포, 달러 제너럴에서 기회 발견
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- “Consistent Dividends”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Gains With Early Tax Break Approval, Dividend Legacy - TipRanks.com
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- 미리온 테크놀로지, 사상 최고치 기록
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- 모기지 금리 하락으로 수혜 받을 수 있는 주식 9종목
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- 제이콥스, 홈디포와 로우즈가 인수 시장을 장악해도 QXO는 번창할 것이라고 말해
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
일일 변동 비율
415.10 418.56
년간 변동
326.31 437.71
- 이전 종가
- 417.51
- 시가
- 418.06
- Bid
- 416.28
- Ask
- 416.58
- 저가
- 415.10
- 고가
- 418.56
- 볼륨
- 4.102 K
- 일일 변동
- -0.29%
- 월 변동
- 3.12%
- 6개월 변동
- 14.32%
- 년간 변동율
- 2.94%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K