Devises / HD
HD: Home Depot Inc (The)

415.78 USD 1.73 (0.41%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HD a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 415.10 et à un maximum de 418.56.

Suivez la dynamique Home Depot Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
415.10 418.56
Range Annuel
326.31 437.71
Clôture Précédente
417.51
Ouverture
418.06
Bid
415.78
Ask
416.08
Plus Bas
415.10
Plus Haut
418.56
Volume
5.563 K
Changement quotidien
-0.41%
Changement Mensuel
3.00%
Changement à 6 Mois
14.18%
Changement Annuel
2.82%
