Devises / HD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HD: Home Depot Inc (The)
415.78 USD 1.73 (0.41%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HD a changé de -0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 415.10 et à un maximum de 418.56.
Suivez la dynamique Home Depot Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HD Nouvelles
- “ICE Has Targeted Home Depot Corner Hiring Sites,” Say Activists as Home Depot Stock (NYSE:HD) Slips - TipRanks.com
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- Wolfe Research lance sa couverture du secteur de la distribution, voit des opportunités chez WMT, HD et DG
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- “Consistent Dividends”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Gains With Early Tax Break Approval, Dividend Legacy - TipRanks.com
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- Le titre de Mirion Technologies atteint un record historique à 23,59€
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Les taux hypothécaires en chute pourraient stimuler ces 9 actions | Benzinga France
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Jacobs affirme que QXO peut prospérer malgré l’ombre des géants Home Depot et Lowe’s
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
Range quotidien
415.10 418.56
Range Annuel
326.31 437.71
- Clôture Précédente
- 417.51
- Ouverture
- 418.06
- Bid
- 415.78
- Ask
- 416.08
- Plus Bas
- 415.10
- Plus Haut
- 418.56
- Volume
- 5.563 K
- Changement quotidien
- -0.41%
- Changement Mensuel
- 3.00%
- Changement à 6 Mois
- 14.18%
- Changement Annuel
- 2.82%
20 septembre, samedi