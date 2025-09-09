通貨 / HD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
HD: Home Depot Inc (The)
417.51 USD 0.58 (0.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HDの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり415.85の安値と421.39の高値で取引されました。
Home Depot Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HD News
- ウォルフ・リサーチ、小売業界のカバレッジを開始、WMT、HD、DGに注目
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- “Consistent Dividends”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Gains With Early Tax Break Approval, Dividend Legacy - TipRanks.com
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- ミリオン・テクノロジーズの株価、23.59ドルで過去最高値を記録
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- ジェイコブズ氏、ホーム・デポとローズが買収市場に影響する中でもQXOの成長を確信
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
1日のレンジ
415.85 421.39
1年のレンジ
326.31 437.71
- 以前の終値
- 416.93
- 始値
- 418.03
- 買値
- 417.51
- 買値
- 417.81
- 安値
- 415.85
- 高値
- 421.39
- 出来高
- 5.985 K
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 3.43%
- 6ヶ月の変化
- 14.66%
- 1年の変化
- 3.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K