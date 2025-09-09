クォートセクション
HD: Home Depot Inc (The)

417.51 USD 0.58 (0.14%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HDの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり415.85の安値と421.39の高値で取引されました。

Home Depot Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
415.85 421.39
1年のレンジ
326.31 437.71
以前の終値
416.93
始値
418.03
買値
417.51
買値
417.81
安値
415.85
高値
421.39
出来高
5.985 K
1日の変化
0.14%
1ヶ月の変化
3.43%
6ヶ月の変化
14.66%
1年の変化
3.24%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K