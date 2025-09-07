Валюты / HD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
HD: Home Depot Inc (The)
421.53 USD 1.28 (0.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HD за сегодня изменился на -0.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 420.09, а максимальная — 424.35.
Следите за динамикой Home Depot Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HD
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- Акции Mirion Technologies достигли исторического максимума в $23,59
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Джейкобс: QXO может процветать даже при конкуренции с гигантами Home Depot и Lowe’s
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
- 3 High-Yielding Dividend Stocks That Have Raised Their Payouts by Over 50% in 5 Years
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- How Home Depot's GMS Acquisition Redefines Its Pro Contractor Reach
- This Hot Stock Group Is A Big Loser After This Major Warning
- RH Gears to Report Q2 Earnings: Here's What Investors Must Know
- The Home Depot, Inc. (HD) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Where Will Home Depot Be in 5 Years?
- Citigroup, Home Depot, Rocket Companies And A Tech Stock On CNBC's 'Final Trades' - Citigroup (NYSE:C), Charter Communications (NASDAQ:CHTR)
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Hecla Mining, GE Aerospace & Stride in Focus
- Lowe's Stock: Pro-Market Expansion, Digital Momentum And Rate Cuts Drive Upside (NYSE:LOW)
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
Дневной диапазон
420.09 424.35
Годовой диапазон
326.31 437.71
- Предыдущее закрытие
- 422.81
- Open
- 423.37
- Bid
- 421.53
- Ask
- 421.83
- Low
- 420.09
- High
- 424.35
- Объем
- 5.383 K
- Дневное изменение
- -0.30%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- 15.76%
- Годовое изменение
- 4.24%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.