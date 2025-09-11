QuotazioniSezioni
HD: Home Depot Inc (The)

415.78 USD 1.73 (0.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HD ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 415.10 e ad un massimo di 418.56.

Segui le dinamiche di Home Depot Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
415.10 418.56
Intervallo Annuale
326.31 437.71
Chiusura Precedente
417.51
Apertura
418.06
Bid
415.78
Ask
416.08
Minimo
415.10
Massimo
418.56
Volume
5.563 K
Variazione giornaliera
-0.41%
Variazione Mensile
3.00%
Variazione Semestrale
14.18%
Variazione Annuale
2.82%
