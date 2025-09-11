Valute / HD
HD: Home Depot Inc (The)
415.78 USD 1.73 (0.41%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HD ha avuto una variazione del -0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 415.10 e ad un massimo di 418.56.
Segui le dinamiche di Home Depot Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HD News
- “ICE Has Targeted Home Depot Corner Hiring Sites,” Say Activists as Home Depot Stock (NYSE:HD) Slips - TipRanks.com
- Wall St Week Ahead: US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- US housing shares shine as Fed restarts rate cuts
- Wolfe Research avvia copertura retail, vede opportunità in WMT, HD e DG
- Wolfe Research launches retail coverage, sees opportunity in WMT, HD and DG
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- VCR: Consumer Discretionary Dashboard For September (NYSEARCA:VCR)
- “Consistent Dividends”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Gains With Early Tax Break Approval, Dividend Legacy - TipRanks.com
- Is Builder Confidence Set to Rebound on Looming Fed Rate Cuts?
- US sectors to watch as Fed lines up first rate cut of 2025
- “Gaining Significant Traction”: Home Depot Stock (NYSE:HD) Notches Up with Digital Strategy Gains - TipRanks.com
- Il titolo di Mirion Technologies raggiunge il massimo storico a 23,59 USD
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Shares Slide as New Rival Threatens Home Depot Stock (NYSE:HD) - TipRanks.com
- Borsa Usa: S&P 500 e Nasdaq a massimi storici in vista riunione Fed, forte Tesla
- Home Depot Digital Sales Jump 12%: Is Online Edge a Moat?
- S&P 500, Nasdaq hit record highs at start of Fed meeting week; Tesla advances
- Plunging Mortgage Rates Could Light Up These 9 Stocks - Rocket Companies (NYSE:RKT)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- Stock Market News for Sep 12, 2025
- These Were the 5 Top-Performing Stocks in the Dow Jones Industrial Average in August 2025
- Jacobs: QXO può prosperare nonostante i giganti Home Depot e Lowe’s dominino le acquisizioni
- Jacobs says QXO can thrive even as giants Home Depot and Lowe’s loom over deals
Intervallo Giornaliero
415.10 418.56
Intervallo Annuale
326.31 437.71
- Chiusura Precedente
- 417.51
- Apertura
- 418.06
- Bid
- 415.78
- Ask
- 416.08
- Minimo
- 415.10
- Massimo
- 418.56
- Volume
- 5.563 K
- Variazione giornaliera
- -0.41%
- Variazione Mensile
- 3.00%
- Variazione Semestrale
- 14.18%
- Variazione Annuale
- 2.82%
20 settembre, sabato