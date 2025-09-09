Währungen / HD
HD: Home Depot Inc (The)
417.51 USD 0.58 (0.14%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HD hat sich für heute um 0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 415.85 bis zu einem Hoch von 421.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Home Depot Inc (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
415.85 421.39
Jahresspanne
326.31 437.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 416.93
- Eröffnung
- 418.03
- Bid
- 417.51
- Ask
- 417.81
- Tief
- 415.85
- Hoch
- 421.39
- Volumen
- 5.985 K
- Tagesänderung
- 0.14%
- Monatsänderung
- 3.43%
- 6-Monatsänderung
- 14.66%
- Jahresänderung
- 3.24%
