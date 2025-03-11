Divisas / FWRG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.53 USD 0.12 (0.72%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FWRG de hoy ha cambiado un -0.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.43, mientras que el máximo ha alcanzado 17.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas First Watch Restaurant Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWRG News
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Advent International sells First Watch (FWRG) shares worth $88.5m
- First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure
- First Watch Restaurant Group (FWRG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 Earnings Miss Estimates
- First Watch Restaurant earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Dutch Bros (BROS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- First Watch stock price target raised to $21 from $19 at TD Cowen
- Analysts Estimate First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- First Watch Restaurant Stock: Breakfast Is Still Hitting Snooze In Q2 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch stock holds steady as Stifel sees stronger traffic trends
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- First Watch Restaurant Group, Inc. to Participate in Two June Investor Conferences
- First Watch’s 39% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Tariff Pressures Could Reshape Restaurant Buildout Economics, Says Analyst - Wingstop (NASDAQ:WING), Sweetgreen (NYSE:SG), Cava Group (NYSE:CAVA), Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- This AutoZone Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
- First Watch Restaurant: Why Daytime Meals Aren’t My Bet For Q1 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FWRG)
Rango diario
16.43 17.07
Rango anual
12.90 22.72
- Cierres anteriores
- 16.65
- Open
- 16.71
- Bid
- 16.53
- Ask
- 16.83
- Low
- 16.43
- High
- 17.07
- Volumen
- 1.843 K
- Cambio diario
- -0.72%
- Cambio mensual
- -11.51%
- Cambio a 6 meses
- -5.49%
- Cambio anual
- 5.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B