货币 / FWRG
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.65 USD 0.55 (3.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FWRG汇率已更改-3.20%。当日，交易品种以低点16.61和高点17.19进行交易。
关注First Watch Restaurant Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWRG新闻
- 美国咖啡价格为何暴涨20.9%?干旱、关税与供应短缺成主因
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Advent International sells First Watch (FWRG) shares worth $88.5m
- First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure
- First Watch Restaurant Group (FWRG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 Earnings Miss Estimates
- First Watch Restaurant earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Dutch Bros (BROS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- First Watch stock price target raised to $21 from $19 at TD Cowen
- Analysts Estimate First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- First Watch Restaurant Stock: Breakfast Is Still Hitting Snooze In Q2 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch stock holds steady as Stifel sees stronger traffic trends
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- First Watch Restaurant Group, Inc. to Participate in Two June Investor Conferences
- First Watch’s 39% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Tariff Pressures Could Reshape Restaurant Buildout Economics, Says Analyst - Wingstop (NASDAQ:WING), Sweetgreen (NYSE:SG), Cava Group (NYSE:CAVA), Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- This AutoZone Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
- First Watch Restaurant: Why Daytime Meals Aren’t My Bet For Q1 (NASDAQ:FWRG)
日范围
16.61 17.19
年范围
12.90 22.72
- 前一天收盘价
- 17.20
- 开盘价
- 17.17
- 卖价
- 16.65
- 买价
- 16.95
- 最低价
- 16.61
- 最高价
- 17.19
- 交易量
- 1.448 K
- 日变化
- -3.20%
- 月变化
- -10.87%
- 6个月变化
- -4.80%
- 年变化
- 6.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值