FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.48 USD 0.05 (0.30%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FWRG para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.31 e o mais alto foi 16.69.
Veja a dinâmica do par de moedas First Watch Restaurant Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.31 16.69
Faixa anual
12.90 22.72
- Fechamento anterior
- 16.53
- Open
- 16.53
- Bid
- 16.48
- Ask
- 16.78
- Low
- 16.31
- High
- 16.69
- Volume
- 445
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -11.78%
- Mudança de 6 meses
- -5.77%
- Mudança anual
- 5.24%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh