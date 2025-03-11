通貨 / FWRG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.55 USD 0.02 (0.12%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FWRGの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.31の安値と16.69の高値で取引されました。
First Watch Restaurant Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FWRG News
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Advent International sells First Watch (FWRG) shares worth $88.5m
- First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure
- First Watch Restaurant Group (FWRG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 Earnings Miss Estimates
- First Watch Restaurant earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Dutch Bros (BROS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- First Watch stock price target raised to $21 from $19 at TD Cowen
- Analysts Estimate First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- First Watch Restaurant Stock: Breakfast Is Still Hitting Snooze In Q2 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch stock holds steady as Stifel sees stronger traffic trends
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- First Watch Restaurant Group, Inc. to Participate in Two June Investor Conferences
- First Watch’s 39% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Tariff Pressures Could Reshape Restaurant Buildout Economics, Says Analyst - Wingstop (NASDAQ:WING), Sweetgreen (NYSE:SG), Cava Group (NYSE:CAVA), Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- This AutoZone Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
- First Watch Restaurant: Why Daytime Meals Aren’t My Bet For Q1 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FWRG)
1日のレンジ
16.31 16.69
1年のレンジ
12.90 22.72
- 以前の終値
- 16.53
- 始値
- 16.53
- 買値
- 16.55
- 買値
- 16.85
- 安値
- 16.31
- 高値
- 16.69
- 出来高
- 1.492 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- -11.40%
- 6ヶ月の変化
- -5.37%
- 1年の変化
- 5.68%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K