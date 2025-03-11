통화 / FWRG
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
15.94 USD 0.61 (3.69%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FWRG 환율이 오늘 -3.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.90이고 고가는 16.98이었습니다.
First Watch Restaurant Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
15.90 16.98
년간 변동
12.90 22.72
- 이전 종가
- 16.55
- 시가
- 16.62
- Bid
- 15.94
- Ask
- 16.24
- 저가
- 15.90
- 고가
- 16.98
- 볼륨
- 2.319 K
- 일일 변동
- -3.69%
- 월 변동
- -14.67%
- 6개월 변동
- -8.86%
- 년간 변동율
- 1.79%
20 9월, 토요일