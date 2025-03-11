Валюты / FWRG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.65 USD 0.55 (3.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FWRG за сегодня изменился на -3.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.61, а максимальная — 17.19.
Следите за динамикой First Watch Restaurant Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FWRG
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Advent International sells First Watch (FWRG) shares worth $88.5m
- First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure
- First Watch Restaurant Group (FWRG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 Earnings Miss Estimates
- First Watch Restaurant earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Dutch Bros (BROS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- First Watch stock price target raised to $21 from $19 at TD Cowen
- Analysts Estimate First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- First Watch Restaurant Stock: Breakfast Is Still Hitting Snooze In Q2 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch stock holds steady as Stifel sees stronger traffic trends
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- First Watch Restaurant Group, Inc. to Participate in Two June Investor Conferences
- First Watch’s 39% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Tariff Pressures Could Reshape Restaurant Buildout Economics, Says Analyst - Wingstop (NASDAQ:WING), Sweetgreen (NYSE:SG), Cava Group (NYSE:CAVA), Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- This AutoZone Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
- First Watch Restaurant: Why Daytime Meals Aren’t My Bet For Q1 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FWRG)
Дневной диапазон
16.61 17.19
Годовой диапазон
12.90 22.72
- Предыдущее закрытие
- 17.20
- Open
- 17.17
- Bid
- 16.65
- Ask
- 16.95
- Low
- 16.61
- High
- 17.19
- Объем
- 1.448 K
- Дневное изменение
- -3.20%
- Месячное изменение
- -10.87%
- 6-месячное изменение
- -4.80%
- Годовое изменение
- 6.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.