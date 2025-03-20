Währungen / FWRG
FWRG: First Watch Restaurant Group Inc
16.43 USD 0.12 (0.73%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FWRG hat sich für heute um -0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.39 bis zu einem Hoch von 16.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Watch Restaurant Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FWRG News
- First Watch: Advent International trennt sich von Aktienpaket im Wert von 77,75 Mio. US-Dollar
- First Watch auf Wachstumskurs: Positive Entwicklung trotz branchenweiter Herausforderungen
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells Revealed for August 12, 2025
- Advent International sells First Watch (FWRG) shares worth $88.5m
- First Watch stock rating maintained at Hold by Stifel with $17 price target
- First Watch Restaurant: Brunch Boom, Earnings On The Side (NASDAQ:FWRG)
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- First Watch Q2 2025 slides: Revenue jumps 19% despite margin pressure
- First Watch Restaurant Group (FWRG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Q2 Earnings Miss Estimates
- First Watch Restaurant earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- Dutch Bros (BROS) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- First Watch stock price target raised to $21 from $19 at TD Cowen
- Analysts Estimate First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- First Watch Restaurant Stock: Breakfast Is Still Hitting Snooze In Q2 (NASDAQ:FWRG)
- First Watch stock holds steady as Stifel sees stronger traffic trends
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Papa John's: Baking A Comeback (NASDAQ:PZZA)
- First Watch Restaurant Group, Inc. to Participate in Two June Investor Conferences
- First Watch’s 39% decline validates InvestingPro’s overvalued call
- Tariff Pressures Could Reshape Restaurant Buildout Economics, Says Analyst - Wingstop (NASDAQ:WING), Sweetgreen (NYSE:SG), Cava Group (NYSE:CAVA), Kura Sushi USA (NASDAQ:KRUS)
- This AutoZone Analyst Is No Longer Bearish; Here Are Top 4 Upgrades For Tuesday - AutoZone (NYSE:AZO), Agnico Eagle Mines (NYSE:AEM)
- Ulta Beauty To Rally Over 15%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Tuesday - First Watch Restaurant Gr (NASDAQ:FWRG), Delta Air Lines (NYSE:DAL)
- Lazard US Equity Concentrated Portfolio Q4 2024 Commentary (LEVIX)
Tagesspanne
16.39 16.98
Jahresspanne
12.90 22.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.55
- Eröffnung
- 16.62
- Bid
- 16.43
- Ask
- 16.73
- Tief
- 16.39
- Hoch
- 16.98
- Volumen
- 52
- Tagesänderung
- -0.73%
- Monatsänderung
- -12.04%
- 6-Monatsänderung
- -6.06%
- Jahresänderung
- 4.92%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K