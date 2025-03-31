Divisas / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
6.99 USD 0.06 (0.87%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FTCI de hoy ha cambiado un 0.87%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.78, mientras que el máximo ha alcanzado 7.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FTC Solar Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FTCI News
- FTC Solar shareholders approve stock issuance and incentive plan amendment
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar unveils 80° high angle stow for Pioneer tracker
- Trump's Pause On Solar, Wind Project Approvals Impacts These 3 Stocks, With Their Valuation Scores Slipping - Bloom Energy (NYSE:BE), BKV (NYSE:BKV)
- UBS raises FTC Solar stock price target to $5.50 on improved financing
- FTC Solar earnings missed by $1.13, revenue fell short of estimates
- FTC Solar (FTCI) Q2 Revenue Jumps 75%
- FTC Solar Q2 2025 slides: 75% revenue growth overshadowed by continued losses
- FTC Solar, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FTCI)
- FTC Solar (FTCI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enphase Energy (ENPH): Another Mediocre Quarter And No Near-Term Catalysts - Hold
- FTC Solar secures $75 million strategic financing facility
- FTC Solar shareholders approve board nominees, auditor
- Nextracker: Leading The Solar Boom With Advanced Technology Solutions (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar, Inc. (FTCI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
6.78 7.25
Rango anual
2.13 7.40
- Cierres anteriores
- 6.93
- Open
- 6.78
- Bid
- 6.99
- Ask
- 7.29
- Low
- 6.78
- High
- 7.25
- Volumen
- 128
- Cambio diario
- 0.87%
- Cambio mensual
- 15.35%
- Cambio a 6 meses
- 143.55%
- Cambio anual
- 2.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B