Dövizler / FTCI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FTCI: FTC Solar Inc
8.07 USD 0.45 (5.91%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FTCI fiyatı bugün 5.91% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.63 ve Yüksek fiyatı olarak 8.12 aralığında işlem gördü.
FTC Solar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCI haberleri
- FTC Solar shareholders approve stock issuance and incentive plan amendment
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar unveils 80° high angle stow for Pioneer tracker
- Trump's Pause On Solar, Wind Project Approvals Impacts These 3 Stocks, With Their Valuation Scores Slipping - Bloom Energy (NYSE:BE), BKV (NYSE:BKV)
- UBS raises FTC Solar stock price target to $5.50 on improved financing
- FTC Solar earnings missed by $1.13, revenue fell short of estimates
- FTC Solar (FTCI) Q2 Revenue Jumps 75%
- FTC Solar Q2 2025 slides: 75% revenue growth overshadowed by continued losses
- FTC Solar, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FTCI)
- FTC Solar (FTCI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enphase Energy (ENPH): Another Mediocre Quarter And No Near-Term Catalysts - Hold
- FTC Solar secures $75 million strategic financing facility
- FTC Solar shareholders approve board nominees, auditor
- Nextracker: Leading The Solar Boom With Advanced Technology Solutions (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar, Inc. (FTCI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
7.63 8.12
Yıllık aralık
2.13 8.12
- Önceki kapanış
- 7.62
- Açılış
- 7.70
- Satış
- 8.07
- Alış
- 8.37
- Düşük
- 7.63
- Yüksek
- 8.12
- Hacim
- 232
- Günlük değişim
- 5.91%
- Aylık değişim
- 33.17%
- 6 aylık değişim
- 181.18%
- Yıllık değişim
- 18.68%
21 Eylül, Pazar