FTCI: FTC Solar Inc
8.07 USD 0.45 (5.91%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTCI a changé de 5.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.63 et à un maximum de 8.12.
Suivez la dynamique FTC Solar Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FTCI Nouvelles
- FTC Solar shareholders approve stock issuance and incentive plan amendment
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar unveils 80° high angle stow for Pioneer tracker
- Trump's Pause On Solar, Wind Project Approvals Impacts These 3 Stocks, With Their Valuation Scores Slipping - Bloom Energy (NYSE:BE), BKV (NYSE:BKV)
- UBS raises FTC Solar stock price target to $5.50 on improved financing
- FTC Solar earnings missed by $1.13, revenue fell short of estimates
- FTC Solar (FTCI) Q2 Revenue Jumps 75%
- FTC Solar Q2 2025 slides: 75% revenue growth overshadowed by continued losses
- FTC Solar, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FTCI)
- FTC Solar (FTCI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enphase Energy (ENPH): Another Mediocre Quarter And No Near-Term Catalysts - Hold
- FTC Solar secures $75 million strategic financing facility
- FTC Solar shareholders approve board nominees, auditor
- Nextracker: Leading The Solar Boom With Advanced Technology Solutions (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar, Inc. (FTCI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
7.63 8.12
Range Annuel
2.13 8.12
- Clôture Précédente
- 7.62
- Ouverture
- 7.70
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- Plus Bas
- 7.63
- Plus Haut
- 8.12
- Volume
- 232
- Changement quotidien
- 5.91%
- Changement Mensuel
- 33.17%
- Changement à 6 Mois
- 181.18%
- Changement Annuel
- 18.68%
20 septembre, samedi