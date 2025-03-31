Moedas / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
7.62 USD 0.63 (9.01%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FTCI para hoje mudou para 9.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.09 e o mais alto foi 7.75.
Veja a dinâmica do par de moedas FTC Solar Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCI Notícias
Faixa diária
7.09 7.75
Faixa anual
2.13 7.75
- Fechamento anterior
- 6.99
- Open
- 7.09
- Bid
- 7.62
- Ask
- 7.92
- Low
- 7.09
- High
- 7.75
- Volume
- 504
- Mudança diária
- 9.01%
- Mudança mensal
- 25.74%
- Mudança de 6 meses
- 165.51%
- Mudança anual
- 12.06%
