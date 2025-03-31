Währungen / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
7.99 USD 0.37 (4.86%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTCI hat sich für heute um 4.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.63 bis zu einem Hoch von 7.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die FTC Solar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTCI News
- FTC Solar shareholders approve stock issuance and incentive plan amendment
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar unveils 80° high angle stow for Pioneer tracker
- Trump's Pause On Solar, Wind Project Approvals Impacts These 3 Stocks, With Their Valuation Scores Slipping - Bloom Energy (NYSE:BE), BKV (NYSE:BKV)
- UBS raises FTC Solar stock price target to $5.50 on improved financing
- FTC Solar earnings missed by $1.13, revenue fell short of estimates
- FTC Solar (FTCI) Q2 Revenue Jumps 75%
- FTC Solar Q2 2025 slides: 75% revenue growth overshadowed by continued losses
- FTC Solar, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FTCI)
- FTC Solar (FTCI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tigo Energy, Inc. (TYGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Enphase Energy (ENPH): Another Mediocre Quarter And No Near-Term Catalysts - Hold
- FTC Solar secures $75 million strategic financing facility
- FTC Solar shareholders approve board nominees, auditor
- Nextracker: Leading The Solar Boom With Advanced Technology Solutions (NASDAQ:NXT)
- FTC Solar, Inc. (FTCI) Q3 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
7.63 7.99
Jahresspanne
2.13 7.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.62
- Eröffnung
- 7.70
- Bid
- 7.99
- Ask
- 8.29
- Tief
- 7.63
- Hoch
- 7.99
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 4.86%
- Monatsänderung
- 31.85%
- 6-Monatsänderung
- 178.40%
- Jahresänderung
- 17.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K