통화 / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
8.07 USD 0.45 (5.91%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FTCI 환율이 오늘 5.91%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.63이고 고가는 8.12이었습니다.
FTC Solar Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
7.63 8.12
년간 변동
2.13 8.12
- 이전 종가
- 7.62
- 시가
- 7.70
- Bid
- 8.07
- Ask
- 8.37
- 저가
- 7.63
- 고가
- 8.12
- 볼륨
- 232
- 일일 변동
- 5.91%
- 월 변동
- 33.17%
- 6개월 변동
- 181.18%
- 년간 변동율
- 18.68%
20 9월, 토요일