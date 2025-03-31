通貨 / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
7.62 USD 0.63 (9.01%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTCIの今日の為替レートは、9.01%変化しました。日中、通貨は1あたり7.09の安値と7.75の高値で取引されました。
FTC Solar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FTCI News
1日のレンジ
7.09 7.75
1年のレンジ
2.13 7.75
- 以前の終値
- 6.99
- 始値
- 7.09
- 買値
- 7.62
- 買値
- 7.92
- 安値
- 7.09
- 高値
- 7.75
- 出来高
- 504
- 1日の変化
- 9.01%
- 1ヶ月の変化
- 25.74%
- 6ヶ月の変化
- 165.51%
- 1年の変化
- 12.06%
