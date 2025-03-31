货币 / FTCI
FTCI: FTC Solar Inc
6.93 USD 0.03 (0.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTCI汇率已更改0.43%。当日，交易品种以低点6.77和高点7.08进行交易。
关注FTC Solar Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FTCI新闻
日范围
6.77 7.08
年范围
2.13 7.40
- 前一天收盘价
- 6.90
- 开盘价
- 6.95
- 卖价
- 6.93
- 买价
- 7.23
- 最低价
- 6.77
- 最高价
- 7.08
- 交易量
- 40
- 日变化
- 0.43%
- 月变化
- 14.36%
- 6个月变化
- 141.46%
- 年变化
- 1.91%
